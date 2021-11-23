- 23 Kas 2021 - 18:01 G: 23 Kas 2021 - 18:36

Survivor Ayşe’ye Acun Ilıcalı Kararı! Batuhan Karacakaya Kararından Sonra Skandal Patladı! En Son Kavga Etmişlerdi, Kararları Şoke Etti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’e Acun Ilıcalı kararı! İddialara göre Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya’dan sonra Survivor All Star’da olacak diğer bir isim oldu. 2021 sezonundan sadece Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel’in olacağı ise ikilinin ani buluşmasıyla ortaya çıktı. İkilinin birbiriyle hiç anlaşamadığı hatta kavga ettiği bile bilinirken; kararları şoke etti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Her bölümüyle seyircinin ağzını açık bırakan Survivor’un bu yıl ise All Star şeklinde ekranlara geleceği ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, birçok isimle görüştüğünü dile getirmiş ve dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Survivor 3. Ayşe Yüksel’le anlaşma yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Kas 2021 - 18:01 Ankara- Yaşam

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