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23 Kas 2021 - 18:01

Survivor Ayşe’ye Acun Ilıcalı Kararı! Batuhan Karacakaya Kararından Sonra Skandal Patladı! En Son Kavga Etmişlerdi, Kararları Şoke Etti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’e Acun Ilıcalı kararı! İddialara göre Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya’dan sonra Survivor All Star’da olacak diğer bir isim oldu. 2021 sezonundan sadece Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel’in olacağı ise ikilinin ani buluşmasıyla ortaya çıktı. İkilinin birbiriyle hiç anlaşamadığı hatta kavga ettiği bile bilinirken; kararları şoke etti.