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19 Kas 2021 - 15:54

Survivor Aleyna’nın Elinden Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tuttu! O Ses Türkiye’ye Geleceği Ortaya Çıktı, Milyonlar Şok Oldu! Cesur Pozlarıyla…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. Olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elinden Acun Ilıcalı’nın sağ kolu resmen tuttu. O Ses Türkiye yarışmasında sesini ortaya koyacağı da duyurulan başarılı yarışmacının müzik sektöründe adım adım yürüyeceği resmen görüldü. Peki, neler oluyor?