Survivor Aleyna’nın Elinden Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Tuttu! O Ses Türkiye’ye Geleceği Ortaya Çıktı, Milyonlar Şok Oldu! Cesur Pozlarıyla…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. Olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun elinden Acun Ilıcalı’nın sağ kolu resmen tuttu. O Ses Türkiye yarışmasında sesini ortaya koyacağı da duyurulan başarılı yarışmacının müzik sektöründe adım adım yürüyeceği resmen görüldü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın final bölümünde Acun Ilıcalı, Berkay’la birlikte bir proje yapacaklarını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Berkay’la birlikte yaz sezonu boyunca çalışmalar yapan Aleyna Kalaycıoğlu, dün itibariyle bu çalışmalarının meyvesini resmen verdi. “Bedelini ödedim” isimli bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu cesur pozlarını da ortaya koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.