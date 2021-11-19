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19 Kas 2021 - 17:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi İçin Karar Çıktı! Oktay Kaynarca Değil ama O İsim Şok Açıklamada Bulundu! Dizi Devam Edecek Mi?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında şok karar çıktı. Kısa bir süre önce dizinin final yapacağı net bir şekilde ortaya çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu her şeyi tek tek açıkladı. Oktay Kaynarca kısa bir süre önce diziden ayrıldığını net bir şekilde duyurmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?