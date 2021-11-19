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19 Kas 2021 - 17:42

Hadise ve Hande Erçel Birbirine Girdi! Erçel’in Devri Kapandı, Instagram’dan Silip Attı! Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Gösterdi! Milyonlar Seçimini Yaptı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Hande Erçel, birbirine girdi! Sosyal medyada paylaşılan bir görsele göre ikisi de aynı markanın aynı kıyafetlerini giydiler fakat Erçel o kadar beğenilmedi ki, birçok kişi “Erçel’in devri kapandı” yorumunda bulundu. Hadise’nin çok güzel olduğunu dile getirenler ise “Instagram’dan Hande’yi silip attı. Kraliçe olmak çok başka” yorumlarında bulundu. Milyonlar resmen seçini yaptı! İşte merak edilenler…