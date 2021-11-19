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19 Kas 2021 - 18:57

Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! O İsmin Hayatı Durdu Ama Sosyal Medya Günlük Güneşlik! “Sonunda Be”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim resmen belli oldu. Milyonlar bunun üzerine resmen göbek attı, davul zurna tuttu! O ismin hayatı durdu ama seyirciler çok keyifli! Birçok kişi sosyal medya üzerinden; “Sonunda be” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef yarışmasında elenen isim kim oldu?