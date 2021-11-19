- 19 Kas 2021 - 18:57 G: 19 Kas 2021 - 19:19

Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! O İsmin Hayatı Durdu Ama Sosyal Medya Günlük Güneşlik! “Sonunda Be”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim resmen belli oldu. Milyonlar bunun üzerine resmen göbek attı, davul zurna tuttu! O ismin hayatı durdu ama seyirciler çok keyifli! Birçok kişi sosyal medya üzerinden; “Sonunda be” yorumlarında bulundu. Peki, Masterchef yarışmasında elenen isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde Mavi takım kaybeden takım olmuştu. Hafta içerisinde iki kez eleme potasına giden Mavi takım tam 4 yarışmacıyı gönderirken; Kırmızı takımdan ise 2 kişi yarışmacı eleme potasına gitti. Safanur, Hasan, Tahsin, Sergen, Azize ve Pelin gibi birbirinden başarılı yarışmacılardan bir isim ise Pazar günü yarışmaya veda edecek kişi ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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19 Kas 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

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