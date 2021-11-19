Rus Asıllı Şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye Turnesi Kapsamında 9 Aralık’ta Ankara’da Sahne Alıyor…
Peki, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor? İşte, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor hakkında merak edilen bütün detaylar...
2020 yılında 6. Albümünü yayınlayan ünlü şarkıcının yeni turnesi hayranlarını heyecanlandırdı. Mini turneye çıkan Michelle Gurevich Ankara’da sahne almaya hazırlanıyor. Sanatçının hayranları ise gerçekleşecek turne için şimdiden yerlerini almaya başladı. Peki, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor? İşte, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 19:57 - Gezi Rehberi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.