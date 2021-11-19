- 19 Kas 2021 - 20:10 G: 19 Kas 2021 - 20:13

Ankara'ya 2 Saat Mesafede Olan Doğayla İç İçe Olabileceğiniz Yerler; Seviller Yaylası Nerede, Nasıl Gidilir?

İneklerin otlandığı, arıların uçuştuğu ve kuşların şarkı söylediği Seviller yaylası nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Doğayla iç içe olmayı sevenlerin geri dönmek istemeyeceği Seviller yaylası, ülkemizin gezilip görülmesi gereken en güzel yerlerinden biridir. Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı olan bu yayla, adeta bir doğa harikası. Başkentte oturanların yalnızca 2 saatte gidebileceği Seviller yaylası gerçekten görülmeye değer bir yer. Yeşilin hâkim olduğu bu yaylanın göle bakan yanı da adeta gidenleri büyülüyor! İneklerin otlandığı, arıların uçuştuğu ve kuşların şarkı söylediği Seviller yaylası nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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19 Kas 2021 - 20:10 - Yaşam

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