- 20 Kas 2021 - 10:33 G: 20 Kas 2021 - 10:35

Demet Özdemir’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! İncecik Belini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Yandık Be”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den fizik şov! Vücuduna yapışan bluzuyla akılları başlardan alan Demet Özdemir, incecik belini bir kez daha gösterdi. Alev Alev yakan başarılı oyuncuya ise “Yandık be Demet” yorumları yapıldı. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sadece romantik komedi değil aynı zamanda dram dizisinde de çok başarılı bir şekilde karakterini canlandıracağını göstermişti. Şimdilerde yeni projelere bakan Demet Özdemir, en iyisinin olması için uğraştığını da açıklamıştı. Hem projelere bakan hem de sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir’in son paylaşımı ise nefesleri kesti! İşte merak edilen o paylaşım!

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20 Kas 2021 - 10:33 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! İncecik Belini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Yandık Be” mask
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