Demet Özdemir’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Bluzuyla Akılları Başlardan Aldı! İncecik Belini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Yandık Be”

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sadece romantik komedi değil aynı zamanda dram dizisinde de çok başarılı bir şekilde karakterini canlandıracağını göstermişti. Şimdilerde yeni projelere bakan Demet Özdemir, en iyisinin olması için uğraştığını da açıklamıştı. Hem projelere bakan hem de sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir’in son paylaşımı ise nefesleri kesti! İşte merak edilen o paylaşım!

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