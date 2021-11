Asgari ücret tutarının en çok merak edildiği ülkelerden birisi de Slovenya’dır. Slovenya’da ortalama bir yaşam maliyeti ve ülkenin çalışanlarına verdiği asgari ücret kişiler tarafından araştırılıyor. Avrupa kıtasının güneyinde konumlanmış olan ülkenin bir bölümü ise balkanlarda yer alır. Ülkede yaşayan bir kişinin günlük ortalama yaşam maliyeti ise her şey dahil 41 Euro olarak hesaplanmıştır. Peki, Slovenya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Slovenya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar? İşte, Slovenya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Slovenya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar hakkında merak edilen bütün detaylar…

