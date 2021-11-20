Masterchef Burcu’nun Estetiksiz Hali Şoke Etti! Aradan Sadece 6 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönüşmüş… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın estetiksiz hali şoke etti. Aradan sadece 6 yıl geçmesine rağmen, resmen bambaşka birisine dönüşmüş! Görenlerin ağzını açık bırakan Masterchef Burcu’nun o fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Masterchef Burcu’nun estetiksiz hali nasıl?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada kadınlar arasında en başarılı isim olarak adını duyuran Masterchef Burcu’nun her hamlesi ise olay oluyor. Hem sevimli halleri hem de sivri diliyle akıllara kazınan Burcu Önal’ın kısa bir süre önce eşi İbrahim Önal, Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle gündeme gelmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.