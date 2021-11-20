Masterchef Burcu’nun Estetiksiz Hali Şoke Etti! Aradan Sadece 6 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönüşmüş… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada kadınlar arasında en başarılı isim olarak adını duyuran Masterchef Burcu’nun her hamlesi ise olay oluyor. Hem sevimli halleri hem de sivri diliyle akıllara kazınan Burcu Önal’ın kısa bir süre önce eşi İbrahim Önal, Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle gündeme gelmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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