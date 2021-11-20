- 20 Kas 2021 - 16:24 G: 20 Kas 2021 - 16:32

Üç Kuruş Dizisi 3 Günde 30 Bin Şikayet Aldı! Seyirciler O Sahneler Karşısında Değil Kanal Değiştirmek; Televizyonu Kapattı! Yayından Kaldırılması An Meselesi…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, yaz sezonunda ekranlara veda etmişti. Çukur dizisinin yerine ise Üç Kuruş dizisi ekranlara gelmişti. Kardeş dizi olarak ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi ise tepkilere neden oldu. Sadece 3 gün içerisinde 30 bini aşkın şikayet alan Üç Kuruş dizisinde yer alan o sahneler kanal bile değiştirmeden televizyonları kapattırdı. Yayından kaldırılması an meselesi haline gelen Üç Kuruş dizisinin sevenleri ise şoka soktu.

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ise olanlar oldu! Sahneleriyle ağır tepkiler alan Üç Kuruş dizisinde özellikle çocuklara yapılan şiddet linç edilmişti.

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20 Kas 2021 - 16:24 Ankara- Yaşam

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