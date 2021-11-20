- 20 Kas 2021 - 18:25 G: 20 Kas 2021 - 18:27

Camdaki Kız Dizisinde Burcu Biricik Resmen Dışlandı! Her Şeyi Tek Tek İfşaladı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sosyal Medyadan Duyurdu, İpler Koptu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik resmen dışlandı! Bunun üzerine Burcu Biricik daha fazla dayanamadı ve her şeyi tek tek ifşaladı! Ortalık çok fena karışırken; sosyal medya paylaşımları ise ipleri koparttı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik neden dışlandı?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde sular durulmuştu. Sedat’ı yeniden eve getiren Nalan, Rafet’in ise sakinleşmesine neden olacak sözlerde bulunmuştu. Şimdi ise Burcu Biricik resmen sosyal medya hesabından isyan etti. Peki, neler oluyor?

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20 Kas 2021 - 18:25 Ankara- Yaşam

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