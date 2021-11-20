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20 Kas 2021 - 18:25

Camdaki Kız Dizisinde Burcu Biricik Resmen Dışlandı! Her Şeyi Tek Tek İfşaladı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sosyal Medyadan Duyurdu, İpler Koptu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik resmen dışlandı! Bunun üzerine Burcu Biricik daha fazla dayanamadı ve her şeyi tek tek ifşaladı! Ortalık çok fena karışırken; sosyal medya paylaşımları ise ipleri koparttı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik neden dışlandı?