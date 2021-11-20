Camdaki Kız Dizisinde Burcu Biricik Resmen Dışlandı! Her Şeyi Tek Tek İfşaladı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sosyal Medyadan Duyurdu, İpler Koptu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik resmen dışlandı! Bunun üzerine Burcu Biricik daha fazla dayanamadı ve her şeyi tek tek ifşaladı! Ortalık çok fena karışırken; sosyal medya paylaşımları ise ipleri koparttı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik neden dışlandı?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde sular durulmuştu. Sedat’ı yeniden eve getiren Nalan, Rafet’in ise sakinleşmesine neden olacak sözlerde bulunmuştu. Şimdi ise Burcu Biricik resmen sosyal medya hesabından isyan etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.