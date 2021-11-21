20 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! El Kızı Mı, O Ses Türkiye Mi, Kardeşlerim Mi Reyting Birincisi!

20 Kasım Cumartesi akşamı biri birinden farklı yarışma ve diziler aynı anda yeni bölümleri ile ekranlarda yer aldı. Herkesi kendisine hayran bırakan yapımlar arasında dev reyting mücadelesi meydana geldi. Bu kadar farklı yapımlar arasında hangisini izleyecekleri konusunda şaşkınlık yaşayan vatandaşlar kendi takip ettikleri yapımların reyting birincisi olmasını istiyor. Peki, 20 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. El Kızı, Kardeşlerim, O Ses Türkiye…

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