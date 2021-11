Şükür Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur? Şükür Namazı Kimlere Farz, Kadınlar Kılabilir Mi? Diyanetle Şükür Namazı Kılınışı…

İnsanlar her şeye sahip olsalar bile her zaman bir istek içerisindedir. Allah’tan her zaman bir şeyler ister ve bu isteklerinin gerçekleşmesi için dua ederler. Bazen ellerinde olmayanı bazen de ellerinde olanın daha iyisini. Allah kullarının isteklerini geri çevirmez ya isteğini verir ya daha iyisini. Kullar da Allah’a karşı minnetlerini dua ve namaz ile dile getirirler. Bir diğer ismi ile hacet namazı olarak da bilinen namaz genel olarak kurbandan sonra kesilir. Kurban kesimleri ardından nafile namazına durmak isteyen insanlar kalbi ile bir niyet ederek Allah’a (c.c) yönelir. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, merak edilen bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!