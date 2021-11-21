Pınar Altuğ’un Kızı Güzelliğiyle Annesini Bile Solladı! Su, Babasına Öyle Bir Benziyor Ki Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı…
Pınar Altuğ’un Kızı Güzelliğiyle Annesini Bile Solladı! Su, Babasına Öyle Bir Benziyor Ki Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı…
Dönemin popüler dizilerinden Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile sıkça paylaşım yapıyor. Altuğ, bu sefer de gittikleri basketbol maçından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Su Atacan’ın güzelliği dikkatleri üzerine çekti. Peki, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı Su Atacan kimdir? İşte, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Su Atacan hakkında merak edilen bütün detaylar…
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21 Kas 2021 - 16:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.