Pınar Altuğ’un Kızı Güzelliğiyle Annesini Bile Solladı! Su, Babasına Öyle Bir Benziyor Ki Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı…

Dönemin popüler dizilerinden Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile sıkça paylaşım yapıyor. Altuğ, bu sefer de gittikleri basketbol maçından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Su Atacan’ın güzelliği dikkatleri üzerine çekti. Peki, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı Su Atacan kimdir? İşte, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Su Atacan hakkında merak edilen bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!