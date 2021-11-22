21 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Teşkilat Mı, Yargı Mı, Masterchef Türkiye Mi Reyting Birincisi!

Televizyon ekranlarında haftanın son günü biri birinden farklı yapımlar yer aldı. Birçok kanalda herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımlar ön plana çıktı. Yarışmalardan dizilere kadar her şey en çok izlenen olmak için dev bir reyting yarışına girdiler. Peki, 21 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Teşkilat, Masterchef Türkiye, Yargı…

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