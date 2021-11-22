Masterchef Azize'nin Vedası Yürekleri Dağladı! Şefler İle Azize Birbirlerini Bırakamadılar! Masterchef Azize Polat Kimdir, Kaç Yaşında?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 21 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yerini aldı. Yeni bölümü ile ekranlarda yer alırken bir yarışmacı hayallerine veda etti. İlk olarak yayınlanan bölümde Sergen, Hasan ve Tahsin yukarı çıkarken ardından son üçe kalan Safanur, Azize ve Pelin yeniden tezgahlarda yerini aldılar. Mehmet Şef’in tatlısını verilen sürede en lezzetli yapan iki tabak en azından bir hafta daha hayallerine devam eden isim olacaktı. Fakat şeflerin verdikleri sürede en az lezzetli tabağı yapan isim Azize oldu ve hayallerine veda eden isim olarak dikkatleri çekti. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Azize vedası ardından tüm hayranları tarafından en merak edilen isim oldu. Azize Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Azize hakkında merak edilenler…

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