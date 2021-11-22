Masterchef Azize'nin Vedası Yürekleri Dağladı! Şefler İle Azize Birbirlerini Bırakamadılar! Masterchef Azize Polat Kimdir, Kaç Yaşında?
Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Azize vedası ardından tüm hayranları tarafından en merak edilen isim oldu. Azize Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Azize hakkında merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 21 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yerini aldı. Yeni bölümü ile ekranlarda yer alırken bir yarışmacı hayallerine veda etti. İlk olarak yayınlanan bölümde Sergen, Hasan ve Tahsin yukarı çıkarken ardından son üçe kalan Safanur, Azize ve Pelin yeniden tezgahlarda yerini aldılar. Mehmet Şef’in tatlısını verilen sürede en lezzetli yapan iki tabak en azından bir hafta daha hayallerine devam eden isim olacaktı. Fakat şeflerin verdikleri sürede en az lezzetli tabağı yapan isim Azize oldu ve hayallerine veda eden isim olarak dikkatleri çekti. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Azize vedası ardından tüm hayranları tarafından en merak edilen isim oldu. Azize Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Azize hakkında merak edilenler…
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22 Kas 2021 - 00:21 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.