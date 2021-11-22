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22 Kas 2021 - 18:25

Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Mi Giriyor? Yapım ve Yönetmen Bu Kararı Almak Zorunda Kaldı! Sevenleri Twitter’ı Ayağa Kaldırmıştı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim yapımından geçtiğimiz bölüm çıkan Kadir, yeniden mi geleceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapım ve yönetmen bu kararı resmen almak zorunda kaldı! Sevenleri Twitter’ı ayağa kaldırmıştı, gelen son dakika iddiası ise ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?