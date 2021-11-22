Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Mi Giriyor? Yapım ve Yönetmen Bu Kararı Almak Zorunda Kaldı! Sevenleri Twitter’ı Ayağa Kaldırmıştı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim yapımından geçtiğimiz bölüm çıkan Kadir, yeniden mi geleceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapım ve yönetmen bu kararı resmen almak zorunda kaldı! Sevenleri Twitter’ı ayağa kaldırmıştı, gelen son dakika iddiası ise ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara geldi. Akif’in babasını öldüren kişi olduğunu öğrenen Kadir, harekete geçmişti. Skandal bir trafik kazası geçiren Kadir ise hayata gözlerini yummuştu. Şimdi ise diziye yeniden giriş yapacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.