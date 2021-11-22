İŞKUR'dan Müjde: Evde Karton, Plastik Bardak Paketlemesi Yaparak Aylık 3000 TL Kazanabilirsiniz! İŞKUR Paketleme Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?
Peki, evde karton, plastik bardak paketlemesi yaparak 3000 TL kazanabilmeniz mümkün mü? İŞKUR paketleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…
İŞKUR evde paketleme işi, ev hanımlarının bir hayli dikkatini çekmiş bulunmakta. Kısa bir sürede içerisinde büyük bir ilgi gören bu iş sektörü, her geçen gün daha büyük kitlelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İŞKUR pek çok vatandaş için iş arama ve işçi bulma ihtiyaçlarına kısa bir süre içerisinde cevap vermektedir. Son dönemlerde büyük bir ilgi gören evde paketleme işi de ev hanımları tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, evde karton, plastik bardak paketlemesi yaparak 3000 TL kazanabilmeniz mümkün mü? İŞKUR paketleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
22 Kas 2021 - 21:14 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.