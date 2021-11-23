Müslüme Neden Kim Tarafından Öldürülmüş? Yörük Kızı Müslüme Ölüm Nedeni Belli Oldu Mu, Otopsi Sonucu Çıktı Mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başlanan Yörük kızı Müslüme, 10 gün sonra ölü olarak bulundu. Anne Selvi Yağal’ın katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayınlar sonrası artan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Müslüme ile ilgili detaylar haberimizde...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başlanan Yörük kızı Müslüme, 10 gün sonra ölü olarak bulundu. Anne Selvi Yağal’ın katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayınlar sonrası artan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Müslüme’nin nasıl ve niçin öldürüldüğü merak edilmeye başlandı. Peki, Müslüme neden öldürülmüş? Yörük Kızı Müslüme ölüm nedeni belli oldu mu, otopsi sonucu çıktı mı? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 13:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.