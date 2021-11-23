Neslihan Acar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kadir İnanır’ın Yeğeni Eski Eşi Levent İnanır İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
ir süredir eski eşi Levent İnanır’ın akrabası Kadir İnanır’ın yoğun bakıma kaldırılması ile gündemlerden düşmeyen Neslihan Acar, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Yaşı ile herkesi şaşırtan Neslihan Acar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir eski eşi Levent İnanır’ın akrabası Kadir İnanır’ın yoğun bakıma kaldırılması ile gündemlerden düşmeyen Neslihan Acar, her geçen gün popülerliğini artırıyor. Yaşı ile herkesi şaşırtan Neslihan Acar, mesleğinde elde ettiği başarılar ile de göz dolduruyor. Öte yandan Neslihan Acar ile eski eşi Levent İnanır arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 13:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.