Üç Kuruş’un Bahar’ından Şok Açıklama! Dizi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram’ı İnletti! Meğer Üç Kuruş Dizisi Nesrin Cavadzade İçin…

Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Üç Kuruş dizisine 2. Bölüm itibariyle giren ve Kartal’la yakınlaşan Bahar, karakteriyle çok beğenilmişti. Şimdi ise şok bir açıklamada bulundu. Peki, neler oluyor?

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