23 Kas 2021 - 13:32 Güncelleme: 23 Kas 2021 - 13:45
Üç Kuruş’un Bahar’ından Şok Açıklama! Dizi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram’ı İnletti! Meğer Üç Kuruş Dizisi Nesrin Cavadzade İçin…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’den şok açıklama! Yasak Elma dizisinden sonra Üç Kuruş’ta yer alan başarılı oyuncu, dizi hakkında dedikleriyle Instagram’ı inletti!
Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Üç Kuruş dizisine 2. Bölüm itibariyle giren ve Kartal’la yakınlaşan Bahar, karakteriyle çok beğenilmişti. Şimdi ise şok bir açıklamada bulundu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.