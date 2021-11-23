- 23 Kas 2021 - 13:32 G: 23 Kas 2021 - 13:45

Üç Kuruş’un Bahar’ından Şok Açıklama! Dizi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram’ı İnletti! Meğer Üç Kuruş Dizisi Nesrin Cavadzade İçin…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’den şok açıklama! Yasak Elma dizisinden sonra Üç Kuruş’ta yer alan başarılı oyuncu, dizi hakkında dedikleriyle Instagram’ı inletti!

Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Üç Kuruş dizisine 2. Bölüm itibariyle giren ve Kartal’la yakınlaşan Bahar, karakteriyle çok beğenilmişti. Şimdi ise şok bir açıklamada bulundu. Peki, neler oluyor?

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23 Kas 2021 - 13:32 Ankara- Yaşam

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