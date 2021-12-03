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03 Ara 2021 - 18:27

Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer! Kimse Böylesini Tahmin Etmemişti, Hande Erçel’in Kız Kardeşinden Öte! Gümbür Gümbür…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde skandal transfer! Kimse bu kadar ileriye gideceklerini tahmin edememişti ama Hande Erçel'in yakın arkadaşlarından birisiyle anlaşma resmen yapıldı! İşte Kırmızı Oda dizisine gümbür gümbür giriş yapacak o isim...