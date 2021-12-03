Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer! Kimse Böylesini Tahmin Etmemişti, Hande Erçel’in Kız Kardeşinden Öte! Gümbür Gümbür…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde skandal transfer! Kimse bu kadar ileriye gideceklerini tahmin edememişti ama Hande Erçel'in yakın arkadaşlarından birisiyle anlaşma resmen yapıldı! İşte Kırmızı Oda dizisine gümbür gümbür giriş yapacak o isim...
Başrollerinde Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin son bölümlerinde ise İlayda Alişan’ın hayat verdiği Süveyda diziye veda etmişti. Süveyda’nın yerine ise Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Gökhan Özoğuz gelmişti. Athena grubunun solisti olan başarılı şarkıcı, Dara karakteriyle son bölümde görünmüştü. Doktor Hanım’ın gözüne giremeyen Dara, hikayesiyle milyonları şoke etmişti. Peki, şimdi diziye hangi isim geliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.