Masterchef 23 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 23 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı!

TV8 ekranlarının en fenomen yarışması Masterchef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan yarışmada bu akşam öyle renkli anlar ekranlara geldi ki ekran başındakiler adeta eğlence dolu dakikalar geçirdi. Biri birinden farklı anların yer aldığı yeni bölümde haftanın dokunulmazlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. 23 Kasım akşamı TV8 ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanan Masterchef haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı aldı? Haftanın ilk eleme potasına giden isimleri kim oldu? Sizler için 23 Kasım akşamı yayınlanan Masterchef hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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