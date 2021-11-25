Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor!

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. 4 kardeşin dram dolu hayatını konu alan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde kardeşlerden birisine veda etti. Bunun üzerine ayrılıkların arka arkaya geleceği iddia edilen Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan ikinci isim de belli oldu! Peki, Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Özgür Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…



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