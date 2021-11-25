Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor!
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. 4 kardeşin dram dolu hayatını konu alan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde kardeşlerden birisine veda etti İşte Kadir'siz kardeşlerim dizisinden son bilgiler...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. 4 kardeşin dram dolu hayatını konu alan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümünde kardeşlerden birisine veda etti. Bunun üzerine ayrılıkların arka arkaya geleceği iddia edilen Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan ikinci isim de belli oldu! Peki, Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Özgür Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
25 Kas 2021 - 09:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.