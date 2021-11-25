- 25 Kas 2021 - 18:18

Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Renan Kaleli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Hiç estetik yaptırmadığına dair bir açıklama yapan Hatice Aslan, izleyicilerinin tamamını şoke etmeyi başardı. Yaşına rağmen çok genç görünen Hatice Aslan ile ilgili son detaylar haberimizde...

Hiç estetik yaptırmadığına dair bir açıklama yapan Hatice Aslan, izleyicilerinin tamamını şoke etmeyi başardı. Yaşına rağmen çok genç görünen Hatice Aslan’da hiç estetik olmaması herkesi şoke ederken; ünlü oyuncunun yaşı merak konusu olmaya başladı. Öte yandan Hatice Aslan’ın yaşını görenler gözlerine inanmadı! Peki, Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hatice Aslan evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

25 Kas 2021 - 18:18 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Renan Kaleli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Renan Kaleli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor! mask
Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor!
Teşkilat Dizinde Seyirciyi Şoka Sokacak Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı? mask
Teşkilat Dizinde Seyirciyi Şoka Sokacak Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı?
25 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status