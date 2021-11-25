Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Renan Kaleli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Hiç estetik yaptırmadığına dair bir açıklama yapan Hatice Aslan, izleyicilerinin tamamını şoke etmeyi başardı. Yaşına rağmen çok genç görünen Hatice Aslan’da hiç estetik olmaması herkesi şoke ederken; ünlü oyuncunun yaşı merak konusu olmaya başladı. Öte yandan Hatice Aslan’ın yaşını görenler gözlerine inanmadı! Peki, Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hatice Aslan evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!