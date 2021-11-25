Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Renan Kaleli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Hiç estetik yaptırmadığına dair bir açıklama yapan Hatice Aslan, izleyicilerinin tamamını şoke etmeyi başardı. Yaşına rağmen çok genç görünen Hatice Aslan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Hiç estetik yaptırmadığına dair bir açıklama yapan Hatice Aslan, izleyicilerinin tamamını şoke etmeyi başardı. Yaşına rağmen çok genç görünen Hatice Aslan’da hiç estetik olmaması herkesi şoke ederken; ünlü oyuncunun yaşı merak konusu olmaya başladı. Öte yandan Hatice Aslan’ın yaşını görenler gözlerine inanmadı! Peki, Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hatice Aslan evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 18:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.