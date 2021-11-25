- 25 Kas 2021 - 09:13 G: 25 Kas 2021 - 09:17

Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Müzik dünyasının dev isimlerinden biri olan Erol Evgin, sesi ve şarkıları ile hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle genç kuşağın üzerinde de etki bırakan nadir sanatçılarından biri olan Erol Evgin ile ilgili detaylar haberimizde...

Müzik dünyasının dev isimlerinden biri olan Erol Evgin, sesi ve şarkıları ile hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle genç kuşağın üzerinde de etki bırakan nadir sanatçılarından biri olan Erol Evgin, şimdilerde müzikseverlerin yeniden yakın markajına girdi. Öte yandan Erol Evgin ile ilgili hayranlarını şaşırtan en önemli detay, yaşı oldu! Peki, Erol Evgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erol Evgin evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…


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25 Kas 2021 - 09:13 - Magazin

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