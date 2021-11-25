Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Müzik dünyasının dev isimlerinden biri olan Erol Evgin, sesi ve şarkıları ile hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle genç kuşağın üzerinde de etki bırakan nadir sanatçılarından biri olan Erol Evgin ile ilgili detaylar haberimizde...
Müzik dünyasının dev isimlerinden biri olan Erol Evgin, sesi ve şarkıları ile hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle genç kuşağın üzerinde de etki bırakan nadir sanatçılarından biri olan Erol Evgin, şimdilerde müzikseverlerin yeniden yakın markajına girdi. Öte yandan Erol Evgin ile ilgili hayranlarını şaşırtan en önemli detay, yaşı oldu! Peki, Erol Evgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erol Evgin evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 09:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.