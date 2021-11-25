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25 Kas 2021 - 09:21

Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den alev alev yakan pozlar geldi! Ceketinin altına minicik şort ve sütyen giyen Demet Özdemir, hayranlarından; “Sanki altında bir şey yok gibi duruyor” yorumlarını aldı. Demet Özdemir’in çekiciliği ve güzelliği karşısına birçok kişi ise “Oğuzhan Koç’un sabrı taşacak” yorumlarını aldı! İşte “Yandık Demet” dedirten o ateşli pozlar…