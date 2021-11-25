- 25 Kas 2021 - 09:21 G: 25 Kas 2021 - 09:25

Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den alev alev yakan pozlar geldi! Ceketinin altına minicik şort ve sütyen giyen Demet Özdemir, hayranlarından; “Sanki altında bir şey yok gibi duruyor” yorumlarını aldı. Demet Özdemir’in çekiciliği ve güzelliği karşısına birçok kişi ise “Oğuzhan Koç’un sabrı taşacak” yorumlarını aldı! İşte “Yandık Demet” dedirten o ateşli pozlar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alarak sevenlerini karşılayan Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte; Şükrü Özyıldız’la Aşk Taktikleri isimli filmde başrol olarak yer almıştı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Demet Özdemir’den gelen son paylaşım ise hayranlarını resmen yakıp kül etti. Üzerine giymiş olduğu kısa ceketin altına sadece minicik bir şort ve sütyen giyen Özdemir…

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25 Kas 2021 - 09:21 Ankara- Yaşam

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