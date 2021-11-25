Masterchef Dilara Açıldı Saçıldı! Sevgilisi Sergen Delirecek, Bikinili Paylaşımlarından Sonra… Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Yanıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Dilara, hem tavırlarıyla hem de duruşuyla birçok kişinin kalbinde oturmuştu. Pazartesi akşamı ıslak hamburgeri yaparak; en iyi şekilde yaparak Mavi takım kaptanı olan Dilara Başaran, sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşmış ve kendisine gelen destekleri açıklamıştı. Şimdi ise sosyal medya hesabından sütyenle sokaklarda gezdiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!