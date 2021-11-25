Masterchef Dilara Açıldı Saçıldı! Sevgilisi Sergen Delirecek, Bikinili Paylaşımlarından Sonra… Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Yanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilara, açıldıkça açıldı! Sevgilisi olduğu iddia edilen Sergen’in ise bu paylaşımdan sonra delireceği iddia edildi. Bikinili paylaşımlarından sonra şok bir paylaşımda bulunan Dilara Başaran, şimdide sokaklarda sütyeniyle gezdi! Öyle bir kıyafet giydi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Dilara, hem tavırlarıyla hem de duruşuyla birçok kişinin kalbinde oturmuştu. Pazartesi akşamı ıslak hamburgeri yaparak; en iyi şekilde yaparak Mavi takım kaptanı olan Dilara Başaran, sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşmış ve kendisine gelen destekleri açıklamıştı. Şimdi ise sosyal medya hesabından sütyenle sokaklarda gezdiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.