Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..."
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize, Kırmızı Oda dizisine resmen giriyor! Acun Ilıcalı’nın çalışmaları başlattığı ortaya çıkarken; elinden tuttuğu da ortaya çıktı! Masterchef’te hikayesi biten Azize resmen oyuncu oluyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te iki kez elenen başarılı yarışmacı, dengeleri değiştirmişti. Yarışmadan Mehmet Şefin tabağını yapamayarak elenen Azize Polat, ikinci şansının olduğunu duyunca yeniden ana kadroya girmek için savaş vermişti. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’e yeniden katılan Azize Polat, bir hafta sonra elenmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.