Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..."

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te iki kez elenen başarılı yarışmacı, dengeleri değiştirmişti. Yarışmadan Mehmet Şefin tabağını yapamayarak elenen Azize Polat, ikinci şansının olduğunu duyunca yeniden ana kadroya girmek için savaş vermişti. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’e yeniden katılan Azize Polat, bir hafta sonra elenmişti. Peki, neler oluyor?

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