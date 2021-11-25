Emine Ün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Duru'nun Babası Emre Kınay İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Emre Kınay ile yaptığı evlilikten sonra magazin basının bir hayli yakın takibe aldığı Emine Ün, bu evliliğinden Duru isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekranların alıştığı yüzlerden biri olan Emine Ün ile ilgili detaylar haberimizde...
Emre Kınay ile yaptığı evlilikten sonra magazin basının bir hayli yakın takibe aldığı Emine Ün, bu evliliğinden Duru isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekranların alıştığı yüzlerden biri olan Emine Ün, anneliğinin yanı sıra mesleğine de devam etme kararı aldı. Bu gelişmelerin üzerine televizyon izleyicisinin yakın markaja aldığı Emine Ün, seyircisini en çok yaşı ile şaşırttı! Peki, Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Emine Ün evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 14:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.