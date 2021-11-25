Emine Ün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Duru'nun Babası Emre Kınay İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Emre Kınay ile yaptığı evlilikten sonra magazin basının bir hayli yakın takibe aldığı Emine Ün, bu evliliğinden Duru isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekranların alıştığı yüzlerden biri olan Emine Ün, anneliğinin yanı sıra mesleğine de devam etme kararı aldı. Bu gelişmelerin üzerine televizyon izleyicisinin yakın markaja aldığı Emine Ün, seyircisini en çok yaşı ile şaşırttı! Peki, Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Emine Ün evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…



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