- 25 Kas 2021 - 18:29 G: 25 Kas 2021 - 18:38

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Pişti Oldu! Kerem Bürsin Eski Sevgilisi ve Yeni Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Kimi Hande Diyor, Kimi Serenay…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya pişti çıktı! Kerem Bürsin’in eski sevgilisi olan Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Hande Erçel’in aynı kıyafetleri giymesi ortalığı karıştırdı. Milyonları ikiye ayıran Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını duyuran Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya’dan sonra Hande Erçel’le birlikte olan Kerem Bürsin’in ise halen Serenay Sarıkaya’yı unutamadığına dair haberler çıkmıştı. Hayranlarını çılgına çeviren bu olay sonrasında ise Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya yeniden bir araya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2021 - 18:29 Ankara- Yaşam

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