Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Pişti Oldu! Kerem Bürsin Eski Sevgilisi ve Yeni Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Kimi Hande Diyor, Kimi Serenay…

Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını duyuran Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya’dan sonra Hande Erçel’le birlikte olan Kerem Bürsin’in ise halen Serenay Sarıkaya’yı unutamadığına dair haberler çıkmıştı. Hayranlarını çılgına çeviren bu olay sonrasında ise Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya yeniden bir araya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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