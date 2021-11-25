25 Kas 2021 - 18:57 Güncelleme: 25 Kas 2021 - 19:06
Survivor All Star’da Kavga, Gürültü, Kıyamet! Batuhan’la Birbirine Girecekler! “Olay Adam” Geliyor, Acun Ilıcalı Parayı Bastı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da kavgaların ve kıyametin yaşanacağı resmen ortaya çıktı! “Olay adam” olarak bilinen isim gelecek, Batuhan Karacakaya ile her gün kavga edecekler. Survivor All Star’a gelmeyeceği açıklanan isim için iddialara göre Acun Ilıcalı parayı bastı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Survivor All Star’a o ismin geleceği açıklandı! Kimse bunu beklemiyordu, işte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.