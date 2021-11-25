- 25 Kas 2021 - 18:57 G: 25 Kas 2021 - 19:06

Survivor All Star’da Kavga, Gürültü, Kıyamet! Batuhan’la Birbirine Girecekler! “Olay Adam” Geliyor, Acun Ilıcalı Parayı Bastı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da kavgaların ve kıyametin yaşanacağı resmen ortaya çıktı! “Olay adam” olarak bilinen isim gelecek, Batuhan Karacakaya ile her gün kavga edecekler. Survivor All Star’a gelmeyeceği açıklanan isim için iddialara göre Acun Ilıcalı parayı bastı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Survivor All Star’a o ismin geleceği açıklandı! Kimse bunu beklemiyordu, işte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

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