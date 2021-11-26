26 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 26 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları bugün de devam ediyor. Bu çalışmaların ortaya elektrik kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden Ankaralılar ise, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, 26 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 26 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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