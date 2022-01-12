Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Nihat Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Serpil Çakmaklı, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Rol aldığı filmler ve çıkardığı albümler ile hafızalara kazınmış bir isim olan Serpil Çakmaklı ile ilgili detaylar haberimizde...
Nihat Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Serpil Çakmaklı, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Rol aldığı filmler ve çıkardığı albümler ile hafızalara kazınmış bir isim olan Serpil Çakmaklı, renkli özel hayatı ile de herkesi şaşırtmayı başardı. Ancak, Serpil Çakmaklı hakkında magazin takipçilerini şaşırtan en önemli detay, yaşı oldu! Peki, Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, aslen evli mi? Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan aşk yaşadı mı? İşte, detaylar…
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12 Oca 2022 - 00:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.