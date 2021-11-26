Türkan Şoray Nasıl Ünlü Oldu? Türkan Şoray’ın Keşfedilme Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Yeşilçam’ın dev isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın ünlü olma hikayesi, herkesi şaşkına çevirdi. Şimdiye dek 200’den fazla sinema filminde boy gösteren usta sanatçının tesadüfi olarak keşfedilmiş olması herkesi şok etmeyi başardı! İşte Türkan Şoray ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeşilçam’ın dev isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın ünlü olma hikayesi, herkesi şaşkına çevirdi. Şimdiye dek 200’den fazla sinema filminde boy gösteren usta sanatçının tesadüfi olarak keşfedilmiş olması herkesi şok etmeyi başardı! Peki, Türkan Şoray nasıl ünlü oldu? Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesini ne? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
26 Kas 2021 - 19:00 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.