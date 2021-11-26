- 26 Kas 2021 - 19:00

Türkan Şoray Nasıl Ünlü Oldu? Türkan Şoray’ın Keşfedilme Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!    

Yeşilçam’ın dev isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın ünlü olma hikayesi, herkesi şaşkına çevirdi. Şimdiye dek 200’den fazla sinema filminde boy gösteren usta sanatçının tesadüfi olarak keşfedilmiş olması herkesi şok etmeyi başardı! İşte Türkan Şoray ile ilgili merak edilen detaylar...

Yeşilçam’ın dev isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın ünlü olma hikayesi, herkesi şaşkına çevirdi. Şimdiye dek 200’den fazla sinema filminde boy gösteren usta sanatçının tesadüfi olarak keşfedilmiş olması herkesi şok etmeyi başardı! Peki, Türkan Şoray nasıl ünlü oldu? Türkan Şoray’ın keşfedilme hikayesini ne? İşte, detaylar…


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26 Kas 2021 - 19:00 - Magazin

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