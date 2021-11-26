- 26 Kas 2021 - 13:07 G: 26 Kas 2021 - 13:15

Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan’a ültimatom! Yarışmadan değil ama canından çok sevdiği isimden skandal resmen karar çıktı. Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakan Masterchef Hasan, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin’in son zamanlardaki davranışları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Hasan’ın davranışlarındaki değişikliği fark etmiş ve Twitter üzerinden bu konu hakkında yorumlarda bulunmuşlardı. Şimdi ise Hasan Biltekin’in neden o halde olduğuna dair ilk açıklama geldi. Meğer Hasan Biltekin, Acun Medya’dan değil ama o isimden resmen ültimatom alıyormuş…

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26 Kas 2021 - 13:07 Ankara- Yaşam

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