Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin’in son zamanlardaki davranışları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Hasan’ın davranışlarındaki değişikliği fark etmiş ve Twitter üzerinden bu konu hakkında yorumlarda bulunmuşlardı. Şimdi ise Hasan Biltekin’in neden o halde olduğuna dair ilk açıklama geldi. Meğer Hasan Biltekin, Acun Medya’dan değil ama o isimden resmen ültimatom alıyormuş…

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