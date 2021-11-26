Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan’a ültimatom! Yarışmadan değil ama canından çok sevdiği isimden skandal resmen karar çıktı. Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakan Masterchef Hasan, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin’in son zamanlardaki davranışları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Hasan’ın davranışlarındaki değişikliği fark etmiş ve Twitter üzerinden bu konu hakkında yorumlarda bulunmuşlardı. Şimdi ise Hasan Biltekin’in neden o halde olduğuna dair ilk açıklama geldi. Meğer Hasan Biltekin, Acun Medya’dan değil ama o isimden resmen ültimatom alıyormuş…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.