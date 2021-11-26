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26 Kas 2021 - 13:32

Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. Olarak ayrılan Survivor Ayşe, artık resmen sarışın! Esmerliği bir kenara atan başarılı isim, gündeme bomba gibi düştü Adeta bambaşka birisine dönüşen Ayşe Yüksel’e “Sen ne yaptın kendine” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?