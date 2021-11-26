Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. Olarak ayrılan Survivor Ayşe, artık resmen sarışın! Esmerliği bir kenara atan başarılı isim, gündeme bomba gibi düştü Adeta bambaşka birisine dönüşen Ayşe Yüksel’e “Sen ne yaptın kendine” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlamıştı. Survivor sonrasında müzik sektöründe adını duyuracak paylaşımlarda bulunan Ayşe Yüksel, şimdi ise saçlarını boyattı. Esmer haline noktayı koyan Survivor Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.