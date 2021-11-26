Camdaki Kız Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Melisa Hakkında Çıkan O Gerçek Seyirciyi Delirtti, “Veto” Edilir Denilmişti, Şoke Etti!
Geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarına yeni bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisi, seyircisini şoke eden sahnelere ev sahipliği yaptı. Yeni karakteri Melisa ile ilgili yaşananlar Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarına yeni bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisi, seyircisini şoke eden sahnelere ev sahipliği yaptı. Yeni karakteri Melisa ile ilgili yaşananlar Camdaki Kız seyircisini bir hayli şaşırtırken; Melisa’nın hakkındaki gerçekler herkesin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Melisa ile Sedat arasındaki bağ ise, herkesi şaşırtan en önemli detay oldu. Peki, Camdaki Kız dizisi Melisa’nın hikayesi ne? Camdaki Kız dizisi Melisa ile Sedat arasındaki bağ ne? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 14:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.