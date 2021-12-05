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05 Ara 2021 - 18:54

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yapılan şok saldırı! Oktay Kaynarca soluğu mahkemede aldı, ortalık karıştı! Set çalışanlarına şiddet ve set çalışanları kadınlara askıntılık ettiği iddia edilmişti. Peki, neler oluyor?