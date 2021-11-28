Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Kas 2021 - 15:35

Kardeşlerim Kadir Resmen Bitti, Üzeri Çizildi! Artık Yok! Yerine Öyle Birisi Geliyor ki; Herkes Şok Olacak!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine Kadir, kısa bir süre önce veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi Kardeşlerim’de Kadir’in yerine ise öyle bir isim geldi ki, Kadir’in üzerinin çizildiği resmen gözüktü. Artık bir bölüm bile olmayacak olan Kardeşlerim dizisine gelen ismi görenler ise sinir krizi geçirdi! Peki, neler oluyor?