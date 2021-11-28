- 28 Kas 2021 - 15:35 G: 28 Kas 2021 - 15:39

Kardeşlerim Kadir Resmen Bitti, Üzeri Çizildi! Artık Yok! Yerine Öyle Birisi Geliyor ki; Herkes Şok Olacak!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine Kadir, kısa bir süre önce veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi Kardeşlerim’de Kadir’in yerine ise öyle bir isim geldi ki, Kadir’in üzerinin çizildiği resmen gözüktü. Artık bir bölüm bile olmayacak olan Kardeşlerim dizisine gelen ismi görenler ise sinir krizi geçirdi! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara geldi. Kadir’in ölümünü gösteren bölüm tepkilere neden olmuştu. Kadir’siz devam eden Kardeşlerim dizisine ise yeni bir ismin girdiği resmen belli oldu! Peki, Halit Özgür Sarı’nın yerine kim geliyor?

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28 Kas 2021 - 15:35 Ankara- Yaşam

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