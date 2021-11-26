Masterchef’te Skandal Aşk Üçgeni! Mehmet Şef Kafayı Yedi, Canından Bir Parça Biliyordu, Aşk Olayı Delirtti! Meğer…
Türkiye’nin en çok izlenene yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı iki yarışmacısı ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. MasterChef Türkiye 2021 ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenene yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı iki yarışmacısı ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında sürekli olarak didişen iki yarışmacının aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine o iki ismi yakın markaja alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması izleyicileri, öğrendikleri karşısında şoke oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında aşk yaşayan o isim kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
26 Kas 2021 - 18:59 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.