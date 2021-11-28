- 28 Kas 2021 - 17:14 G: 28 Kas 2021 - 18:46

Camdaki Kız Dizisinde 9,0 Büyüklüğünde Deprem! Muzo Hayatının Hatasını Yaptı, İptal Oldu! Yaşananlar Akıllara Durgunluk Verdi...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde büyük rezillik! Muzo’nun sevgilisi olan Melisa’nın eteğindeki tüm taşlar döküldü! Otel odasında Muzo’nun kız arkadaşını çağıran Sedat, rezil rüsva etti. Muzo ise yaptığı plan tutmadığı için adeta ayvayı yedi! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Sedat, Melisa’nın kim olduğunu sonunda anlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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28 Kas 2021 - 17:14 Ankara- Magazin

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