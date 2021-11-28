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28 Kas 2021 - 17:14

Camdaki Kız Dizisinde 9,0 Büyüklüğünde Deprem! Muzo Hayatının Hatasını Yaptı, İptal Oldu! Yaşananlar Akıllara Durgunluk Verdi...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde büyük rezillik! Muzo’nun sevgilisi olan Melisa’nın eteğindeki tüm taşlar döküldü! Otel odasında Muzo’nun kız arkadaşını çağıran Sedat, rezil rüsva etti. Muzo ise yaptığı plan tutmadığı için adeta ayvayı yedi! Peki, neler oluyor?