Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022

Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler, şimdilerde herkesin adeta alışkanlığı haline geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da en sık kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen taksilerin artan akaryakıt fiyatlarından etkilenip etkilenmediği ise, bu haftanın en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Ankara taksi ücretleri 2021 ne kadar? Başkentte taksi ücretleri kaç lira? Ankara'da taksi ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE OLUŞAN TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Taksi ücret tarifesi yeniden düzenlenerek, Ankara metropolünde 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda taksimetre tarifelerinde taksiye bindi/indi ücreti 15,00 TL, açılış ücreti 6,00 TL, kilometre ücreti 4,70 TL, saat ücreti 30,00 TL, birim zaman ücreti (1 dakika) 0,50 TL, birim mesafe ücreti (100 metre) 0.47 TL olarak düzenlendi.



Detaylar diğer sayfada!