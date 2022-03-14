- 14 Mar 2022 - 11:50 G: 14 Mar 2022 - 11:53

Ankara Taksi Yeni Zamlı Ücretleri Belli Oldu! Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022

Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler, şimdilerde herkesin adeta alışkanlığı haline geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da en sık kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen taksilerin artan akaryakıt fiyatlarından etkilenip etkilenmediği ise, bu haftanın en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Ankara taksi ücretleri 2021 ne kadar? Başkentte taksi ücretleri kaç lira? Ankara'da taksi ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE OLUŞAN TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Bilindiği üzere Ankara'da Toplu ulaşıma zam gelmişti. Bu zamlar ile Metro, Ankaray, Dolmuş ve Özel Halk Otobüleri Fiyatları yeni zamlarla yeniden düzenlenmişti Buna Göre, EGO çoklu bini 6,5 TL, EGO tekli binim 7 TL oldu. Dolmuş fiyatı ise tam 7 TL öğrenci 4 TL oldu.

Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022

Taksi ücret tarifesi yeniden düzenlenerek, Ankara metropolünde 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda taksimetre tarifelerinde taksiye bindi/indi ücreti 20,00 TL, açılış ücreti 7.50 TL, kilometre ücreti 6 TL oldu.

Ankara Taksi açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltilmiştir.

Ankara'da taksi ücretlerine yeni zamlı tarife ile yeniden düzenlendi.18 Mart 2022 tarihi itiabriyle Taksi Ücretleri Şu Şekilde olmuştur.

Taksi Açılış Fiyatı 7.50 TL olurken KM: 6 TL artacak.
Taksi İndi bindi fiyatı zamlı 20 TL olarak belirlendi.


Detaylar diğer sayfada!

14 Mar 2022 - 11:50 - Yaşam

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