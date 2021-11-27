Cansu Dere Ezber Bozmaya Devam Ediyor! Kış Günlerinde Mayolu Paylaşımıyla Cayır Cayır Yaktı!
Sadakatsiz dizisinin Asya karakteri ile bir hayli beğenilmeye başlanan Cansu Dere, şimdilerde aldığı ödül ile de dillerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz gün uluslararası bir ödül kazanan Cansu Dere ile ilgili son detaylar haberimizde...
Sadakatsiz dizisinin Asya karakteri ile bir hayli beğenilmeye başlanan Cansu Dere, şimdilerde aldığı ödül ile de dillerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz gün uluslararası bir ödül kazanan Cansu Dere, bu haberi aldıktan hemen sonra bir fotoğraf paylaştı. Yazı aratmayan o fotoğrafı ile tüm takipçilerinin yüreğini hoplatmayı başaran Cansu Dere’nin mayolu pozları, her şeyi bir anda unutturdu! Peki, Cansu Dere ne paylaştı? Cansu Dere ne giydi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
27 Kas 2021 - 23:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.