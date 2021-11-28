Gelinim Mutfakta'da Tarihi Kriz Yaşandı! Fatih Ürek'le Başladı Neler Oldu Neler! İzleyenler Büyük Şokta! Yaşananlar Flaş...
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da büyük kriz! Öyle bir isim sunuculuk yapmaya geliyor ki, resmen kıyamet kopacak! Kanal D ve Gelinim Mutfakta’dan çıkan bu karar ise izleyiciyi şok etti. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?
Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta yarışması çoğu kez el değiştirmişti. Demet Akalın’a kadar sabit sunucular sunmuştu. Demet Akalın’dan sonra ise adeta yeni bir devir açılmıştı. Ezgi Sertel’in bir haftalık sunuculuk macerasından sonra yeni karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.