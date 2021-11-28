- 28 Kas 2021 - 13:22 G: 28 Kas 2021 - 13:47

Gelinim Mutfakta'da Tarihi Kriz Yaşandı! Fatih Ürek'le Başladı Neler Oldu Neler! İzleyenler Büyük Şokta! Yaşananlar Flaş...

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da büyük kriz! Öyle bir isim sunuculuk yapmaya geliyor ki, resmen kıyamet kopacak! Kanal D ve Gelinim Mutfakta’dan çıkan bu karar ise izleyiciyi şok etti. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta yarışması çoğu kez el değiştirmişti. Demet Akalın’a kadar sabit sunucular sunmuştu. Demet Akalın’dan sonra ise adeta yeni bir devir açılmıştı. Ezgi Sertel’in bir haftalık sunuculuk macerasından sonra yeni karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Kas 2021 - 13:22 Ankara- Yaşam

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