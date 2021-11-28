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28 Kas 2021 - 13:22

Gelinim Mutfakta'da Tarihi Kriz Yaşandı! Fatih Ürek'le Başladı Neler Oldu Neler! İzleyenler Büyük Şokta! Yaşananlar Flaş...

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da büyük kriz! Öyle bir isim sunuculuk yapmaya geliyor ki, resmen kıyamet kopacak! Kanal D ve Gelinim Mutfakta’dan çıkan bu karar ise izleyiciyi şok etti. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?