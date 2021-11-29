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29 Kas 2021 - 20:56

Masterchef Hülya ve Hasan Aşkı 3 Ay Önce Bitmiş! Doktor Hülya Resmen Açıkladı, Ortalık Karıştı! Büyük Bir Bunalıma Girmiş...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan ve Hülya aşkı 3 ay önce resmen bitmiş. Hasan’ın biricik aşkı, uğruna yarışmadan çekildiği Doktor Hülya tek tek her şeyi açıkladı. Masterchef Hasan’ın büyük bir bunalıma girdiği ise görülmüştü, şimdi ise sebebi ortaya çıktı! Meğer…