Masterchef Hülya ve Hasan Aşkı 3 Ay Önce Bitmiş! Doktor Hülya Resmen Açıkladı, Ortalık Karıştı! Büyük Bir Bunalıma Girmiş...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan ve Hülya aşkı 3 ay önce resmen bitmiş. Hasan’ın biricik aşkı, uğruna yarışmadan çekildiği Doktor Hülya tek tek her şeyi açıkladı. Masterchef Hasan’ın büyük bir bunalıma girdiği ise görülmüştü, şimdi ise sebebi ortaya çıktı! Meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü heyecan dolu geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise yarışmaya veda eden isim Masterchef Pelin olmuştu. Yarışma sonrasında sevgilisi Gökhan Akar’ı takipten çıkaran Pelin Zaman, daha sonra yeniden eklemişti. Peki, Hasan ve Hülya cephesinde neler oluyor?
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29 Kas 2021 - 20:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.