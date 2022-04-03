'Temizlik Benim İşim' Sunucusu Kadir Ezildi Memleketiyle Şaşırttı! Duyan İnanamadı! Kadir Ezildi Bakın Aslen Nereli Çıktı...
Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim isimli programlar ile ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün Gökhan Çınar’ın programına konuk oldu. Bu programda itiraf ettiği samimi hisler ile birlikte şimdilerde izleyicilerinin takdirini toparlayan Kadir Ezildi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim isimli programlar ile ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün Gökhan Çınar’ın programına konuk oldu. Bu programda itiraf ettiği samimi hisler ile birlikte şimdilerde izleyicilerinin takdirini toparlayan Kadir Ezildi, bir süredir televizyon izleyicilerinin yakın markajına girdi. Öte yandan Kadir Ezildi’nin nereli olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
03 Nis 2022 - 22:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.