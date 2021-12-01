EDHO Dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Çakır Kimdir, Aslen Nerelidir?

Rol aldığı diziler ve partneri Oktay Kaynarca ile olan uyumuyla dillerden bir türlü düşmeyen Deniz Çakır, şimdilerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı karakterlerin hafızalara kazınması ile oyunculuk kariyerinde iyi bir ivme yakalamış olan Deniz Çakır, yaşı ile ise, herkesi şaşırttı. Deniz Çakır ile partneri Oktay Kaynarca arasındaki yaş farkı ise, daha büyük şok nedeni oldu. Peki, EDHO dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca’nın partneri Deniz Çakır kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? İşte, detaylar…



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