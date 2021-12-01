EDHO Dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Çakır Kimdir, Aslen Nerelidir?
Deniz Çakır ile partneri Oktay Kaynarca arasındaki yaş farkı ise, daha büyük şok nedeni oldu. Peki, EDHO dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca ile ilgili detaylar neler? İşte merak edilenler...
Rol aldığı diziler ve partneri Oktay Kaynarca ile olan uyumuyla dillerden bir türlü düşmeyen Deniz Çakır, şimdilerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı karakterlerin hafızalara kazınması ile oyunculuk kariyerinde iyi bir ivme yakalamış olan Deniz Çakır, yaşı ile ise, herkesi şaşırttı. Deniz Çakır ile partneri Oktay Kaynarca arasındaki yaş farkı ise, daha büyük şok nedeni oldu. Peki, EDHO dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca’nın partneri Deniz Çakır kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 19:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.